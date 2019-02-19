В Ярославле скончалась актриса Волковского театра Наталия Терентьева

В Ярославле на 93-м году жизни скончалась актриса академического театра имени Федора Волкова, народная артистка России Наталия Терентьева.

Посвятившая почти всю свою творческую жизнь Волковской сцене "безгранично талантливая актриса", как говорят о Наталии Ивановне коллеги, сыграла здесь больше двухсот ролей. И каждый ее выход на подмостки был для зрителей настоящим событием.

А начинала будущая народная артистка свою театральную карьеру с рабочей сцены - сразу после Великой Отечественной войны, на которой она была санитаркой и медсестрой. Потом ее приняли во вспомогательный состав Московского художественного театра. Работала Наталия Терентьева в Иркутске и Пскове, но судьбой ее стал именно Первый русский, в труппу которого она была зачислена 63 года назад.

"Наталия Ивановна имела широчайший диапазон - блестяще примеряла на себя образы маленьких персонажей и главных героинь, трагические и комедийные. Она выходила на сцену с представителями плеяды выдающихся актеров Волковского театра: Сергеем Ромодановым, Кларой Незвановой, Николаем Кузьминым, Александрой Чудиновой, Валерием Нельским, Григорием Беловым, Феликсом Раздьяконовым", - говорится на сайте театра.

В 1966 году Наталии Терентьевой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1981 году - народной артистки России. В 2005 году она была удостоена "Золотой маски" в номинации "За честь и достоинство". Десятки лет Наталия Терентьева преподавала в Ярославском театральном училище.

"Уход из жизни Наталии Терентьевой - это завершение целой эпохи, - считают ее коллеги-артисты. - Наталия Терентьева останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием… Это большая потеря для всего театрального сообщества - не только ярославского, но и российского".

Церемония прощания с актрисой пройдет в театре имени Волкова 22 февраля в 10:00.