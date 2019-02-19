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19.02.2019 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке установили личность сбившего семью водителя

Текст: Анна Бондаренко

Полиция установила подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом во Владивостоке. Речь идет об аварии на улице 40 лет ВЛКСМ, во время которой водитель Volvo не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил там семью их трех человек. Мать и ребенок впоследствии скончались в больнице.

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Водитель с места происшествия скрылся.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, в связи с этим ДТП разыскивается житель Владивостока Николай Александрович Тимченко, 1982 года рождения.

Полиция просит граждан, которые знают о его местонахождении, сообщить в органы внутренних дел. Сейчас следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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