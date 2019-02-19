Во Владивостоке установили личность сбившего семью водителя

Полиция установила подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом во Владивостоке. Речь идет об аварии на улице 40 лет ВЛКСМ, во время которой водитель Volvo не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил там семью их трех человек. Мать и ребенок впоследствии скончались в больнице.

Водитель с места происшествия скрылся.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, в связи с этим ДТП разыскивается житель Владивостока Николай Александрович Тимченко, 1982 года рождения.

Полиция просит граждан, которые знают о его местонахождении, сообщить в органы внутренних дел. Сейчас следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.