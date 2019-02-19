Англичанин Оливер рассудит "Зенит" и "Фенербахче" в Лиге Европы

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и турецким "Фенербахче" обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Вместе с Оливером на бровках будут работать Стюарт Берт и Саймон Беннетт, дополнительные рефери - Кристофер Кавана и Андре Маринер. Резервный арбитр - Иан Хуссин. Пресс-служба "Зенита" обращает внимание на любопытную статистику матчей команды при судействе англичан. В общей сложности, 15 раз английские судьи работали на играх "сине-бело-голубых", и в восьми матчах "Зенит" одержал победы. Также было три ничьих и четыре поражения.

Первая игра между "Зенитом" и "Фенербахче", состоявшаяся в Стамбуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды. Единственный мяч забил Ислам Слимани, а полузащитник "сине-бело-голубых" Роберт Мак не реализовал пенальти.