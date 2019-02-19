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19.02.2019 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Белые медведи ушли из поселков Новой Земли

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На архипелаге Новая Земля с 19 февраля отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с массовым скоплением белых медведей у населенных пунктов.

Как сообщила администрация муниципального образования, за десять дней режима ЧС число хищников возле Белушьей Губы и других новоземельских поселков резко уменьшилось до среднестатистических значений. Они уже не заходят на территорию населенных пунктов в большом количестве.

В поселках Поморья заметили волков

А медведей-одиночек, которые все еще пытаются прорваться к человеческому жилью, вытесняют подальше в тундру дежурные наряды и специально созданная группа.

Во избежание новых медвежьих нашествий принято решение закрыть полигон ТКО на Новой Земле в 2020 году. Экологи считают, что именно свалка манит хищников к населенным пунктам. Вместо полигона на архипелаге установят инсинераторную установку, соответствующую экологическим требованиям, сообщила пресс-служба областного правительства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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