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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Черчесов: Простите, фанаты "Фенербахче", я жду победы "Зенита"

Текст: Данила Жиляев
В четверг петербургский "Зенит" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". В преддверии этой игры турецкие СМИ пообщались с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который поделился ожиданиями от предстоящего матча, а также ответил на ряд других вопросов.
Фото: AP Photo/Rui Vieira
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Первая игра между "Фенербахче" и "Зенитом", состоявшаяся в Стамбуле, напомним, закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Станислав Саламович выразил уверенность, что "Зенит" в итоге сможет пройти дальше.

- Счет 1:0 - это не такое уж и большое преимущество. Я видел матчи "Фенербахче", команда устает к концу первого и второго таймов. Возможно, у игроков не лучшее состояние, они не совсем готовы. "Зенит" выглядит немного иначе, - приводит слова Черчесова турецкая версия CNN. - "Фенербахче" хорошо владеет мячом, при этом они не очень агрессивны в отборе. Но когда мяч у них, они грамотно им распоряжаются. Если лидеры команды будут в хорошем состоянии, то исход матча предсказать будет непросто. Но, конечно, я переживаю за "Зенит". Простите меня, поклонники "Фенербахче", но я жду победы "Зенита".

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Черчесов прокомментировал также переезд в Турцию защитника сборной России Федора Кудряшова. В зимнее трансферное окно он перебрался из казанского "Рубина" в "Истанбул Башакшехир".

- Кудряшов - хороший футболист. В России он играл в команде, которая ставит перед собой высокие цели. Он был в основном составе национальной сборной и сыграл четыре матча на чемпионате мира, - напомнил Станислав Саламович. - "Истанбул" сделал хороший выбор, приобретя Кудряшова. Мне нужно время, чтобы оценить, как он вписался в команде, ему нужно усиленно тренироваться. Но у него есть характер, и я верю, что он себя проявит.

Турецкие журналисты также поинтересовались мнением Черчесова о сборной Турции, с которой российская команда в прошлом году встречалась дважды. Станислав Саламович назвал эти игры жесткими.

- Мы хорошо изучили турецких игроков и просто играли в наш футбол, не дав при этом им играть в свой. Турки хорошо действуют с мячом, они любят это, но мы не дали им такой возможности, - подчеркнул Черчесов.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Российский специалист, помимо этого, высказался о турнирных перспективах сборной Турции в отборочном цикле Евро-2020. Он заметил, что сейчас сложно их оценивать, так как команда осталась без главного тренера после отставки Мирчи Луческу.

- Если бы Луческу продолжал работу, я бы представлял, что бы делала Турция в отборочном турнире. Но если команда пробьется на Евро-2020, это будет хорошо, - сказал Станислав Саламович, добавив также, что Турция в будущем вполне может принять чемпионат мира или чемпионат Европы.

Ответный матч между "Зенитом" и "Фенербахче" состоится 21 февраля и начнется в 20:55 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" - эта арена в 2020 году примет четыре матча чемпионата Европы.

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