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19.02.2019 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ростовском ДТП выросло до 13 человек

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

В МЧС уточнили количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области: травмы получили 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.

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Шесть человек погибли - все совершеннолетние. Десять взрослых пострадавших направлены в Шахты, в местную больницу скорой медицинской помощи. Также госпитализированы трое детей - они помещены в детскую больницу.

На место ДТП выезжали пять врачебных экипажей.

Участок дороги, на котором произошла авария, перекрыт.

По предварительным данным, пригородный автобус, ехавший из Ростова-на-Дону в Миллерово, врезался в стоящий у обочины грузовик и перевернулся. В салоне было 17 пассажиров.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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