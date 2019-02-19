Число пострадавших в ростовском ДТП выросло до 13 человек

В МЧС уточнили количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области: травмы получили 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Шесть человек погибли - все совершеннолетние. Десять взрослых пострадавших направлены в Шахты, в местную больницу скорой медицинской помощи. Также госпитализированы трое детей - они помещены в детскую больницу.

На место ДТП выезжали пять врачебных экипажей.

Участок дороги, на котором произошла авария, перекрыт.

По предварительным данным, пригородный автобус, ехавший из Ростова-на-Дону в Миллерово, врезался в стоящий у обочины грузовик и перевернулся. В салоне было 17 пассажиров.