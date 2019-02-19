Прокуратура организовала проверку ДТП под Ростовом

Прокуратура Ростовской области проведет проверку ДТП с участием микроавтобуса и "КамАЗа", сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник на 999-м километре автодороги М-4 "Дон" столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП шесть человек погибло, 13 пострадавших направлены в больницы города Шахты. Среди пациентов трое детей.

На месте происшествия находятся городской прокурор и прокурор Октябрьского района.

Установлено, что микроавтобус осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Ростов-на-Дону - Миллерово. Транспортное средство принадлежит компании "РОУТ 161".

Результаты проверки взяты прокуратурой на контроль.

Как сообщает РИА Новости, "КамАЗ" в момент происшествия мыл дорогу. При этом предупреждающие знаки были выставлены. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. После этого "маршрутка" опрокинулась, задев две иномарки.