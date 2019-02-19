Состояние пострадавших в тройном ДТП под Ростовом оценили как тяжелое

Состояние всех пострадавших в аварии с участием микроавтобуса в Ростовской области тяжелое, сообщает ТАСС.

Число людей, которым понадобилась медицинская помощь, выросло до 14. Изначально сообщалось лишь о семи пострадавших. Напомним, что в результате столкновения также погибли шесть человек.

Один ребенок и двое взрослых находятся в крайне тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации.

Как сообщили в региональном управлении СКР, их сотрудники из Новошахтинска организовали доследственную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. После будет принято процессуальное решение о наличии либо отсутствии состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".