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19.02.2019 22:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Анна Кузнецова рассказала о пользе личного примера отцов в воспитании детей

Текст: Татьяна Владыкина

На первом Всероссийском форуме отцов, который открылся в Екатеринбурге, детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что отцы - знаменитые и многодетные, активные и ответственные собрались на одной площадке ради безопасного и интересного будущего подрастающего поколения.

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- Сегодня в этом зале собрались папы из 80 регионов России, это практически вся страна, - сказала Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. - Эта встреча ради наших детей - одна из первых, но их будет очень много. Но самое главное - это ежедневная работа в регионах, это клад, который мы обнаружили, с тех пор, когда начали объединяться и работать с Советами отцов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, каким должен быть отец

Детский омбудсмен рассказала, что активные и неравнодушные папы помогали неблагополучным семьям, детям с особенностью развития, детям, которые находятся в конфликте с законом. Папы строили детские площадки и следили за детской безопасностью, патрулируя незаконченные стройки и другие опасные объекты.

Говоря о воспитании, особое внимание Анна Кузнецова обратила на личный пример.

- Около 60 регионов России буквально охватила волна сдачи норм ГТО, - сказала детский омбудсмен. - Мы можем долго говорить о необходимости здорового образа жизни, но когда папа лежит на диване - дети не слышат этих слов.

Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что в первый день форума участники обсудят вопрос контроля питания в образовательных учреждениях,поделятся личным успешным опытом, а так же расскажут об акции "Безопасность детства". Эта акция оказалась настолько востребована, что проведя летнюю, волонтеры не стали останавливаться и перешли к "Безопасности" зимнего периода.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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