В Екатеринбурге начал свою работу первый Всероссийский форум отцов

В Екатеринбурге стартовал первый Всероссийский форум отцов. Открывая форум, детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что отцы - знаменитые и многодетные, активные и ответственные - собрались на одной площадке ради безопасного и интересного будущего подрастающего поколения.

- Сегодня в этом зале собрались папы из 80 регионов России, это практически вся страна, - сказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. - Эта встреча ради наших детей - одна из первых, но их будет очень много. Но самое главное - это ежедневная работа в регионах, это клад, который мы обнаружили, с тех пор, когда начали объединяться и работать с Советами отцов.

Детский омбудсмен рассказала, что активные и неравнодушные папы помогали неблагополучным семьям, детям с особенностями развития, детям, которые находятся в конфликте с законом. Папы строили детские площадки и следили за детской безопасностью, патрулируя незаконченные стройки и другие опасные объекты. Говоря о воспитании, особое внимание Анна Кузнецова обратила на личный пример.

- Около 60 регионов России буквально охватила волна сдачи норм ГТО, - сказала детский омбудсмен. - Мы можем долго говорить о необходимости здорового образа жизни, но когда папа лежит на диване, дети не слышат этих слов.

Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что в первый день форума участники обсудят вопрос контроля питания в образовательных учреждениях, поделятся личным успешным опытом, а также расскажут об акции "Безопасность детства". Она оказалась настолько востребованна, что, проведя летнюю, волонтеры не стали останавливаться и перешли к "Безопасности" зимнего периода.