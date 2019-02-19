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19.02.2019 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших в аварии на свердловской трассе увеличилось до двух

Текст: Мария Гафурова
Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Количество погибших в аварии под Нижними Сергами увеличилось до двух человек. На данный момент на месте столкновения легкового автомобиля и  "ГАЗели" продолжают работать бригада территориального центра медицины катастроф и три машины "скорой.

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О том, что на месте аварии погиб еще один человек, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков. По его словам, в результате столкновения пострадали семь человек. Трое из них получили травмы тяжелой степени тяжести, и еще два - легкой и средней. Пострадавшие будут госпитализированы в больницы Екатеринбурга, Ревды и Бисерти. Для транспортировки "тяжелых" раненых на место ДТП вылетели два вертолета медицины катастроф с реанимационными бригадами.

Напомним, авария произошла сегодня, в районе девяти часов утра на 289 километре трассы Пермь-Екатеринбург. Легковой "Opel" выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской "ГАЗелью". Обе машины получили сильные повреждения. Пассажир легковушки скончался на месте. Из-за аварии было затруднено движение по трассе.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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