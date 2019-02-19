Открыта "река" из четырех тысяч звезд

Исследователи из Венского университета (Австрия) обнаружили "реку" из 4000 звезд, пересекающую большую часть южного неба и находящуюся относительно недалеко от Земли.

Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о ней рассказывает портал Phys.org. Сообщается, что звездный поток, так это звучит на языке астрономов, был обнаружен при помощи данных космического аппарата Gaia.

Поток находится относительно близко - на расстоянии примерно 326 световых лет от нашей планеты. По подсчетам ученых, он состоит минимум из четырех тысяч звезд. Они движутся вместе с момента их образования, то есть около одного миллиарда лет.

Из-за своей близости к Земле этот поток является идеальным объектом для наблюдений. Так, ученые планируют при его помощи проверить теорию разрушения галактик, измерить гравитационное поле Млечного Пути и получить данные о природе планет за пределами Солнечной системы.

"Большинство звездных скоплений в Галактическом диске быстро рассеиваются после своего рождения, - говорит ведущий автор работы Стефан Мейнгаст. - У них недостаточно "клея", чтобы удерживать звезды вместе. Однако оказалось, что даже в непосредственной близости от Солнца имеется несколько кластеров со звездной массой, достаточной для того, чтобы звезды оставались связанными между собой в течение сотен миллионов лет".

Благодаря точности инструментов Gaia ученые сумели получить трехмерные измерения движения звезд в космосе. Внимательно изучив данные, они и обнаружили поток

К слову, "река" растянута гравитационным полем Млечного Пути на сотни парсек.