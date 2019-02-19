Новости

Донские чиновники стерли мусор в фоторедакторе 16:40
Прокуратура организовала проверку ДТП под Ростовом 16:33
В БиГ среди потока мигрантов начали выявлять террористов 16:32
В КБР завели дело на полицейского, подбросившего оружие перед обыском 16:23
Что происходит на закрытых станциях Сокольнической линии метро 16:18
В Черное море вошли корабли НАТО 16:09
Путин отметил важную роль отцов в семье 16:03
Сериал "Каратель" закрывают после второго сезона 16:00
Honda закроет завод в Европе 16:00
Курганских школьников накормили странным мясом 15:58
В Крым к 23 февраля вернутся морозы и снегопады 15:56
На Урале воспитатель заперла ребенка в веранде детского сада 15:55
Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО 15:55
СК проверит факт выселения 92-летнего инвалида в Татарстане 15:53
В Англии нашли богатый римский клад Года четырех императоров 15:50
13-летний сын Децла Антоний не одобрил идею снять фильм об отце 15:45
Число пострадавших в ростовском ДТП выросло до 13 человек 15:34
Китай превратит район Гонконга и Гуанчжоу в регион экстра-класса 15:34
Путин встретится с Нетаньяху 21 февраля 15:30
Рекордный пассажиропоток отмечен на МЦК из-за закрытия части "красной" ветки 15:24
Литературовед Евгений Марцинкевич скончался в Петербурге 15:22
Открыта "река" из четырех тысяч звезд 15:19
Renault Arkana испытали на льду 15:16
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика 15:15
Каширское шоссе в Подмосковье начнут расширять в 2020 году 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 15:19
Рубрика: Общество

Открыта "река" из четырех тысяч звезд

Текст: Денис Передельский
Фото: Astronomy & Astrophysucs Фото: Astronomy & Astrophysucs
Фото: Astronomy & Astrophysucs

Исследователи из Венского университета (Австрия) обнаружили "реку" из 4000 звезд, пересекающую большую часть южного неба и находящуюся относительно недалеко от Земли.

Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о ней рассказывает портал Phys.org. Сообщается, что звездный поток, так это звучит на языке астрономов, был обнаружен при помощи данных космического аппарата Gaia.

Фото: iStock
НАСА: Экспедиция на Марс может состояться в середине 2030 годов

Поток находится относительно близко - на расстоянии примерно 326 световых лет от нашей планеты. По подсчетам ученых, он состоит минимум из четырех тысяч звезд. Они движутся вместе с момента их образования, то есть около одного миллиарда лет.

Из-за своей близости к Земле этот поток является идеальным объектом для наблюдений. Так, ученые планируют при его помощи проверить теорию разрушения галактик, измерить гравитационное поле Млечного Пути и получить данные о природе планет за пределами Солнечной системы.

"Большинство звездных скоплений в Галактическом диске быстро рассеиваются после своего рождения, - говорит ведущий автор работы Стефан Мейнгаст. - У них недостаточно "клея", чтобы удерживать звезды вместе. Однако оказалось, что даже в непосредственной близости от Солнца имеется несколько кластеров со звездной массой, достаточной для того, чтобы звезды оставались связанными между собой в течение сотен миллионов лет".

Благодаря точности инструментов Gaia ученые сумели получить трехмерные измерения движения звезд в космосе. Внимательно изучив данные, они и обнаружили поток

К слову, "река" растянута гравитационным полем Млечного Пути на сотни парсек.

Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян
Россия отправит на Луну технику для добычи полезных ископаемых
Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отметил важную роль отцов в семье
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа