Renault Arkana испытали на льду

Компания Renault впервые продемонстрировала ходовые качества своего нового четырехдверного кросс-купе Arkana. Машина предстала перед группой журналистов в камуфляже, проехав в управляемых заносах по льду Ладоги в Карелии.

По характерной работе колес можно предположить, что продемонстрированный автомобиль был оснащен полноприводной трансмиссией. Очевидно также, что под капотом находился достаточно производительный двигатель.

Напомним, что новую модель, выполненную в стиле BMW X6, впервые продемонстрировали в статусе прототипа в августе в рамках Московского автосалона. Тогда публика смогла увидеть лишь кузов серийной новинки, но не салон. Какими материалами он отделан, какая электронная начинка использована, по-прежнему остается секретом. Тогда же было объявлено, что эта новинка встанет на конвейер московского завода Renault, а старт продаж состоится в первой половине 2019 года.

Известно, что Arkana базируется на глубоко модернизированной платформе В0 с удлиненной колесной базой. Также сообщалось, что кроссовер получит новые двигатели, причем акцент будет сделан на бензиновые турбомоторы, ранее недоступные в соплатформенных моделях Duster и Kaptur.

"Реношники" уложатся в сроки по постановки Arkana на конвейер, это "РГ" подтвердили в российской пресс-службе Renault.

"Премьера и старт продаж серийного автомобиля Renault Arkana состоится в первой половине этого года. Формат и время PR-мероприятий будут анонсированы дополнительно", - заявил "РГ" представитель французской марки.