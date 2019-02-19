СМИ: Причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной

Причиной смерти известного французского модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы. Об этом сообщает журнал Public.

Кутюрье скончался сегодня в больнице в Нейи-сюр-Сен, куда был доставлен накануне каретой скорой помощи. Слухи о плохом состоянии его здоровья ходили уже несколько недель. Они появились после того, как дизайнер не появился на показе мод дома Chanel, который прошел 22 января. В Chanel объяснили это сильной усталостью модельера.

Считается, что кутюрье было 85 лет (он тщательно скрывал свою дату рождения). Впервые он проявил себя, работая на модельный дом Balmain, затем сотрудничал с Patou, Chloé, Fendi, пока в 1983 году не присоединился к Chanel.

Как отметил министр культуры Франции Франк Риестер, Лагерфельд "олицетворял собой моду и создавал ее", "мир моды потерял одно из самых великих своих имен, одного из величайших творцов".

На посту главного дизайнера дома Chanel его заменит Виржини Виар, студийный директор и ближайший соратник Карла Лагерфельда на протяжении 30 лет.