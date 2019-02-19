Спикер турецкого парламента покинул свой пост для участия в выборах

Спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым подал в отставку. Ближайший к президенту страны Тайипу Эрдогану политик намерен занять пост градоначальника Стамбула.

В 2016-2018 годах Йылдырым занимал пост премьера до упразднения этой должности в связи с переходом Турции на президентскую систему правления.

Выборы мэра муниципалитета состоятся 31 марта, передает РИА Новости. В настоящее время данный пост занимает представитель Партии справедливости и развития Мевлют Уйсал. Между тем мэром Стамбула с 1994 по 1998 годы был нынешний турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что главой турецкого курорта Аланья может стать этническая русская. Это 35-летняя гражданка республики Анастасия Петрова - Четинкайя, которая живет в провинции Анталья уже восемь лет.