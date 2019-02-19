Subaru заинтриговала новым спортивным кроссовером

Компания Subaru заинтриговала своих поклонников тизерами нового концепт-кара, который она планирует представить в начале марта на автосалоне в Женеве. Такой автомобиль получил говорящее название Viziv Adrenaline и внешность в стиле представителей новомодного сегмента купе-кроссоверов.

Из-под теневого камуфляжа отчетливо выступают купеобразная крыша, мощные выступы крыльев, горбатый капот, фактурный передний бампер и оптика с диодными росчерками ДХО. Аэродинамика концепта тщательно продумана, вместо внешних зервал использованы видеокамеры, дверные ручки и центральные стойки закамуфлированы.

В капоте есть характерные вырезы, ниже просматривается решетка радиатора, поэтому логично предположить, что под капотом расположился либо традиционный ДВС, либо гибридная силовая установка. Очевидно также, что этот Subaru получил большой клиренс, намекающий на полноприводные возможности.

По мнению экспертов, Viziv Adrenaline не является прообразом соразмерной модели нового поколения, в данном случае - кроссовера XV. Вероятнее всего, это предтеча совершенно новой модели, которая будет сочетать в себе характеристики кроссовера и спорткара.