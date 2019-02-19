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Рубрика: Легковые авто

Toyota Hiace нового поколения разросся до 17 мест

Текст: Борис Захаров
Фото: www.newsroom.toyota.co.jp Фото: www.newsroom.toyota.co.jp
Фото: www.newsroom.toyota.co.jp

Фургон Toyota Hiace нового поколения, дебютировавший на мероприятии в столице Филиппин, позиционируется как глобальная модель, которая даст фору предшественнице по простору, управляемости, комфорту и безопасности.

Автомобиль стал выглядеть современнее благодаря более выраженной капотной компоновке, новой решетке радиатора, мощным бамперам из некрашеного пластика и другой оптике.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Кабина смотрится достаточно консервативно, отделана преимущественно жестким пластиком, как того требуют законы жанра. Приборка - аналоговая, на центральной консоли предусмотрен небольшой сенсорный дисплей.  

Главная компоновочная метаморфоза, которая случилась с этим японским фургоном, это изменение места установки силового агрегата. Раньше он устанавливался над передней осью, теперь - сместился в район переднего свеса, что позволило удлинить колесную базу, добавить простора в кузове и улучшить курсовую устойчивость.

Фото: www.newsroom.toyota.co.jp

Для модели нового поколения предлагается несколько вариантов длины, колесной базы и высоты. Межосевое расстояние базового варианта составляет 3210 мм, длиннобазного -  3860 мм. Кроме того, на внушительные 70 мм, до 1950 мм, увеличилась габаритная ширина.

В списке доступных кузовных модификаций фигурируют цельнометаллический фургон и микроавтобус, а максимальное число посадочных мест увеличилось до семнадцати.

Фото: www.autoblog.com
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Автомобиль предложат с линейкой из двух моторов. Это 2,8-литровый четырехцилиндровый дизель и 3,5-литровый бензиновый V6. Коробки передач - шестиступенчатая "механика" и 6-диапазонный "автомат". Привод - задний. По сообщениям представителей японской марки, инженеры усилили шумо- и виброизоляцию модели. 

По неподтвержденным данным, новинка получит фирменный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, включающий системы кругового обзора, предотвращения фронтальных столкновений, автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и мониторинга "слепых" зон.

Продажи фургона нового поколения начнутся в 2020 году на ряде ключевых рынков, а именно в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Океании, Латинской Америке и Мексике.

Фото: www.newsroom.toyota.co.jp
Фото: www.newsroom.toyota.co.jp
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#Toyota