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19.02.2019 14:01
Рубрика: Российский автопром

У Lada появится спортивный режим "робота" и модернизированный мотор

Текст: Борис Захаров
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Компания АвтоВАЗ подготовила обновление агрегатной связки 1,8-литрового двигателя ВАЗ-21179 и 5-ступенчатого "робота" AMT.

Главная часть доработок касается электронного блока управления 1,8-литрового двигателя ВАЗ-21179, который устанавливается на модели семейства Vesta и Xray. После перекалибровки этого узла устранены подергивания силового агрегата на 2000 об/мин за счет изменения алгоритма работы фазовращателя.

Кроме того, перепрошивка улучшила мощностные возможности двигателя. Прошивка ЭБУ в настоящее время находится на стадии доводочных испытаний.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Что касается перекалибровки фирменной роботизированной трансмиссии AMT, здесь главной новацией станет дополнительный спортивный режим (в дополнение к ползучему и зимнему). Для его включения нужно перевести селектор АМТ в положение "M". В этом режиме АМТ будет поддерживать обороты двигателя в пределах 2000-3500 об/мин, что позволит более энергично передвигаться в потоке. Новая прошивка имеет также улучшенные алгоритмы переключения передач. Наконец, в ходе доработок изменился алгоритм работы АМТ в положении "М" (поменялись + и - местами).

"Робот" с новыми алгоритмами получил название АМТ 3.0, доработки были проведены по схеме, ранее опробованной при модернизации аналогичной трансмиссии обновленной Lada Granta. Ожидается, что в течение года "робот" версии АМТ 3.0 появится на Lada Vesta 1.8, а затем, с большой степенью вероятности, также и на Lada Xray 1.8.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Интересно, что хотя официальный релиз АвтоВАЗа о новых версиях прошивок пока не обнародован, один из дилерских центров Lada в Самаре предложил в середине января владельцам Lada Vesta и Lada Xray осуществить такие перекалибровки и опробовать модернизированные машины в действии, сообщает портал "Лада.онлайн".

Цена на такие услуги составила 6000 рублей (прошивка ЭСУД - 4000 рублей, прошивка АМТ 3.0 - 2000 рублей). На сайте этого ресурса даже выложено видео, где владелец делится своими впечатлениями от машины с перенастроенным двигателем и коробкой передач.

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#Lada