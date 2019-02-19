В России платных дорог станет в два раза больше

До 2021 года в России более 1,2 тысячи километров скоростных федеральных дорог станут платными.

Такие задачи поставлены в рамках проекта изменений в госпрограмму "Развитие транспортной системы", опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В 2018 году протяженность федеральных платных дорог в управлении ГК "Автодор" составляла 664,9 километра. Их протяженность увеличится к 2021 году, в том числе за счет платных участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), новых участков трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург", которые должны быть сданы в 2019 году.

Следующим этапом развития платных дорог станет новая трасса "Москва-Нижний Новгород - Казань". Ее намерены открыть через пять лет. Тогда протяженность платных дорог может вырасти до 4,6 тысячи километров.