В Сети появились новые фото "заряженной" Lada Vesta для полиции

В интернете появились новые фото седана Lada Vesta Sport для российской полиции. Снимки размещены в Instagram сообщества lada_vesta_club.

"От ДПС теперь не уйдет ни один нарушитель", - подписал фотографию автор.

Напомним, на Vesta Sport установили форсированный 1,8-литровый бензиновый двигатель ВАЗ-21179. Соответственно мощность повышена со 122 до 145 лошадиных сил, крутящий момент до 187 Нм. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 километров в час, а разгон с места до 100 километров в час за 9,6 секунды. Для сравнения: у классической версии Vesta максимальная скорость - 186 километров в час.

Другие технические отличия Vesta Sport включают пониженную на 31 мм подвеску, 17-дюймовые низкопрофильные колеса на легкосплавных дисках, более жесткие амортизаторы и дисковые тормоза.

Кстати, что ранее в Сети публиковались снимки Lada Vesta Sport для военной автоинспеции.

Напомним, официальные продажи Vesta Sport начались 31 января. Новинка собирается в Тольятти по мелкосерийной технологии на мощностях предприятия Lada Sport.