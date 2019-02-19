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19.02.2019 13:00
Рубрика: Российский автопром

В Сети появились новые фото "заряженной" Lada Vesta для полиции

Текст: Николай Грищенко

В интернете появились новые фото седана Lada Vesta Sport для российской полиции. Снимки размещены в Instagram сообщества lada_vesta_club.

"От ДПС теперь не уйдет ни один нарушитель", - подписал фотографию автор.

Напомним, на Vesta Sport установили форсированный 1,8-литровый бензиновый двигатель ВАЗ-21179. Соответственно мощность повышена со 122 до 145 лошадиных сил, крутящий момент до 187 Нм. Максимальная скорость Vesta Sport составляет 198 километров в час, а разгон с места до 100 километров в час за 9,6 секунды. Для сравнения: у классической версии Vesta максимальная скорость - 186 километров в час.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Другие технические отличия Vesta Sport включают пониженную на 31 мм подвеску, 17-дюймовые низкопрофильные колеса на легкосплавных дисках, более жесткие амортизаторы и дисковые тормоза.

Кстати, что ранее в Сети публиковались снимки Lada Vesta Sport для военной автоинспеции.

Напомним, официальные продажи Vesta Sport начались 31 января. Новинка собирается в Тольятти по мелкосерийной технологии на мощностях предприятия Lada Sport.

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#Lada