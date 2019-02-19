Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.02.2019,  
11:50
Текст:  Майя Бирюкова

Российский самовзрывающийся беспилотник назвали угрозой для систем ПВО

Фото: Александр Мельников/РИА Новости Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой высокоточный ударный беспилотник "КУБ-БЛА" был назван угрозой для противовоздушной обороны противника.

Новинку концерн "Калашников" представил в Абу-Даби в рамках Международной выставки вооружений и военной техники "IDEX-2019". Журнал сравнил дизайн беспилотника с израильской "Гарпией": Правда, по сравнению с российской новинкой, она куда более крупная и тяжелая.

Фото: Владимир Аносов/РГ
"Свободную охоту" российских боевых вертолетов в Сирии сняли на видео
>

- Если "Гарпия" - это оружие для подавления систем ПВО, то и "КУБ-БЛА" способен на это. Одна "Гарпия" стоит порядка 70 тысяч долларов США, "КУБ-БЛА" может оказаться даже дешевле. Теоретически, можно закупить сотни таких беспилотников и прорвать оборону противника, - говорится в статье. Намерения Россию в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов для нужд армии журнал назвал "серьезными" , вспомнив также тяжелый ударный дрон "Охотник", первый полет которого планируется провести уже в этом году.

Напомним, высокоточный беспилотник "КУБ-БЛА" способен лететь до 30 минут со скоростью 130 км в час, работает он и на малых, и на больших высотах. Среди преимуществ разработчики называют скрытый запуск, высокую точность поражения целей, бесшумность и простоту управления. Комплекс уже прошел испытания и готов к применению.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Suryakiran/ Wikimedia.org
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео 11:27
Россия рассекретила состав боевой экипировки третьего поколения 18.02.2019
Франция и Эстония показали беспилотный противотанковый комплекс 18.02.2019
беспилотники
Фото: Ольга Смольская/ТАСС
Военную полицию оснащают новыми машинами и беспилотниками 18.02.2019
Концерн "Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник 17.02.2019
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео 17.02.2019
Калашников
Новый автомат Калашникова покажут в Абу-Даби 08.02.2019
Видео: концерн "Калашников" развеял главные мифы об АК 04.02.2019