Видео: австралиец ушел от погони прямо перед поездом

"Я ухожу, ухожу красиво", - вдохновленный этим хитом группы "Звери" австралиец Глен Смит скрылся от преследовавших его полицейских, проскочив железнодорожный переезд буквально за 1,5-2 секунды до поезда. Если верить кладбищенской статистике, то такие трюки удаются только в высокобюджетном кино, а в реальной-то жизни 99 попыток из 100 завершаются в лучшем случае в отделении травматологии.

Но Смит оказался как раз тем самым сотым, которому повезло. Мало того, что он проехал переезд перед самым локомотивом, так еще и эффектно протащил прицеп за своим внедорожником. Причем без колес протащил, елозил по асфальту, высекая в ночной тьме красивые снопы искр.

Теперь полиция ищет водителя-лихача не только по подозрению в краже, но еще и за опасное вождение. Сыщики между тем не сидели сложа руки, по горячим следам сумели найти, задержать и полностью изобличить отвалившиеся колеса прицепа и сам злосчастный прицеп. А неуловимого Смита арестовать пока не получается...