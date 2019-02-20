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Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ задумался о поставках Lada в Иран

Текст: Ренат Закиев
Фото: Алена Селезнева/ТАСС Фото: Алена Селезнева/ТАСС
Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Компания АвтоВАЗ ведет переговоры по поставкам автомобилей в Иран. Об этом журналистам на авиасалоне Aero India-2019 сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

"АвтоВАЗ собирает автомобили в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран", - сказал Кладов.

По его словам, "речь идет и о поставке, и о сборке".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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АвтоВАЗ и КамАЗ активно работают в настоящий момент на внешних рынках. Однако вопрос выхода на новые рынки тонкий, требующий проработки, отметил Кладов.

"Вазовские специалисты, руководство очень трепетно относятся к своему имени, бренду - его нельзя уронить, - рассказал Кладов. - Если, скажем, приезжают и говорят - мы хотим купить 2000 автомобилей. АвтоВАЗ говорит - мы не готовы идти в страну с 2000 автомобилей. Через 5 лет эти автомобили будут стоять без запчастей, без сервиса - это будет антиреклама, машины якобы неремонтабельные. Поэтому таким предприятиям, как АвтоВАЗ, нужно заходить в страну со стратегией, которая предусматривает создание технической сети, дилерской сети".

Фото: www.bringatrailer.com
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Кладов добавил, что "мы надеемся на индийский рынок - и по АвтоВАЗу, и по КамАЗу, но загадывать сейчас рано".

По его словам, КамАЗ сейчас работает и в Индии, и в Пакистане, и в Иране, и в ОАЭ, куда поставлено 800 машин. Совместное производство создано в Узбекистане. Действует также камазовское СП в Казахстане.

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