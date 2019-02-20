Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.02.2019,  
13:52
Текст:  Антон Валагин

Боевой лазер "Пересвет" поставят на боевое дежурство

Росийский боевой лазер "Пересвет", предназначенный для поражения воздушных целей - в том числе высотных и беспилотников, - заступит на боевое дежурство в ближайшем будущем. Об этом в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил Владимир Путин.

Фото: Ренат Закиев
Россия и Индия представили прототип ракеты нового поколения

- Проводятся испытания комплексов "Сармат" и "Пересвет", комплексы "Кинжал" уже заступили на боевое дежурство. "Пересветы" также скоро заступят на боевое дежурство, - рассказал президент в той части своего выступления, что была посвящена развитию Вооруженных сил РФ.

Напомним, впервые о существовании у российских военных боевого лазера большой мощности стало известно из прошлогоднего послания президента. Имя для нового оружия выбрали путем открытого голосования на сайте Минобороны РФ.

Характеристики "Пересвета" засекречены - известно лишь, что комплекс мобилен, размещается на нескольких грузовииках и проходит сейчас войсковые испытания.После доработки его планируют показать на Параде Победы в Москве.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Flickr.com
Американских морпехов готовят к большой войне 13:30
Названы сроки начала испытаний российско-индийской ракеты Brahmos-ng 09:19
Россия и Индия представили прототип ракеты нового поколения 08:44
испытания
Фото: NASA/ Wikimedia.org
В США на пустыре нашли космические беспилотники 12:39
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео 17.02.2019
В России успешно испытан боевой беспилотник-камикадзе 17.02.2019
ПВО
Фото: REUTERS/Michael Dalder
Эксперт оценил шансы России в локальной войне с США и НАТО 12:21
Комплексы ПВО вывели на девять военных полигонов 19.02.2019
Россия и Катар начали переговоры о поставках ЗРС С-400 "Триумф" 19.02.2019