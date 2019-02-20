Боевой лазер "Пересвет" поставят на боевое дежурство

Росийский боевой лазер "Пересвет", предназначенный для поражения воздушных целей - в том числе высотных и беспилотников, - заступит на боевое дежурство в ближайшем будущем. Об этом в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил Владимир Путин.

- Проводятся испытания комплексов "Сармат" и "Пересвет", комплексы "Кинжал" уже заступили на боевое дежурство. "Пересветы" также скоро заступят на боевое дежурство, - рассказал президент в той части своего выступления, что была посвящена развитию Вооруженных сил РФ.

Напомним, впервые о существовании у российских военных боевого лазера большой мощности стало известно из прошлогоднего послания президента. Имя для нового оружия выбрали путем открытого голосования на сайте Минобороны РФ.

Характеристики "Пересвета" засекречены - известно лишь, что комплекс мобилен, размещается на нескольких грузовииках и проходит сейчас войсковые испытания.После доработки его планируют показать на Параде Победы в Москве.