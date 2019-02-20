ЦБ выступил против ограничений комиссий банков за прием карт

"Крупные магазины платят интерчейндж (межбанковская комиссия за платежи по карте. - Прим. ред.) 0,5 процента, при этом они не говорят об этом, а называют цифры, которые не существуют", - подчеркнула Скоробогатова.

Ранее президент РФ на форуме "Деловой России", отвечая на вопрос из зала, назвал квазиналогом высокие комиссии за прием банковских карт и пообещал сделать эту проблему предметом обсуждения с привлечением бизнес-сообщества. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил "РГ" о предложении ограничить тарифы либо законодательно, либо решением Федеральной антимонопольной службы. Банк России последовательно выступал против подобных ограничений, Минпросторг также признавал их нецелесообразными. "Наша позиция не изменилась", - сказала Скоробогатова.

"Мы считаем, что регулирование на рынке интерчейндж все-таки приведет больше к негативным последствиям в целом для отрасли и клиента, чем к позитивным, - объяснила Скоробогатова. - Торговые предприятия не подтвердили свою готовность снижать тарифы для потребителя, некоторые говорят, что они все равно бы продолжили повышать тарифы, даже если бы интерчейндж был снижен. Второе - это даст импульс к снижению доли безналичных платежей, а мы все-таки считаем, что страна должна переходить к безналичному обществу, это выгодно и гражданам, и государству".

По словам Скоробогатовой, решить проблему снижения издержек безналичного оборота можно за счет более перспективного механизма - подключения банков, обслуживающих торгово-сервисные предприятия, к Системе быстрых платежей. Внедрение в ее рамках возможности проводить платежи физлиц в адрес торгово-сервисных предприятий (через считывание QR-кода на ценнике смартфоном) запланировано на вторую половину этого года.

СБП должна постепенно стать полноценной альтернативой карточным переводам. Первые 12 банков-участников тестируют СБП на ограниченном круге своих клиентов, они должны открыть к ней доступ для всех своих клиентов с 28 февраля. Свою готовность подключиться к СБП заявили еще 98 банков, рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Первоначально в рамках СБП физлицам будут доступны переводы между своими счетами и в адрес других физлиц. Банк России как оператор СБП обнулил тарифы для банков на этот год и установил низкие тарифы после окончания промопериода и рассчитывает, что клиентские комиссии также будут низкими или даже нулевыми.

При этом Скоробогатова не исключила установления верхней планки по клиентским тарифам в рамках СБП, если какие-то банки установят их на уровне тарифов за карточные межбанковские переводы.