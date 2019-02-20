Chery даст на кроссовер Tiggo 7 расширенную гарантию на кузов и ЛКП

Новый флагман Chery - кроссовер Tiggo 7 - еще не добрался до дилерских салонов компании, но уже получил расширенную гарантию. Китайский автопроизводитель готов нести обязательства по состоянию кузова и лакокрасочного покрытия на те же 5 лет (или 150 тысяч км), что и в случае с обычной гарантией.

"Автомобиль поступит в автосалоны в апреле, сейчас мы готовимся к его презентации и старту продаж", - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы российского офиса Chery Евгения Никитена-Кацарская. По ее словам, гарантия в отношении кузова и ЛКП будет действовать не только в первый период после появления автомобиля в России, но и "всегда".

Столь смелые обязательства объясняются акцентом, который автопроизводитель сделал на качестве металла и его обработки.

"В дополнение к обычному процессу производства и подготовки кузовов, в рамках программы по повышению качества, принято решение использовать детали из оцинкованной стали. В местах, подверженных повышенному износу, для дополнительной защиты от коррозии кузова и лакокрасочного покрытия устанавливаются детали из пластика и композитных материалов", - говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

В нем же, к слову, сообщается и о других преимуществах флагмана. В частности, о стандартах безопасности (в тесте C-NCAP он взял все пять "звезд") и качестве самой сборки, жесткости кузова и повышенной шумоизоляции.

А вот цена Chery Tiggo 7 пока не названа. В Китае эти автомобили стоят от 75,9 до 150,9 тысячи юаней, то есть в переводе на рубли в диапазоне от 742 тысяч до 1,48 млн рублей. На Украине машину предлагают по цене от 456,5 до 551,6 тысячи гривен, то есть за 1,1-1,3 млн рублей. По всей видимости, российская стоимость будет близка к украинской, поскольку в обоих случаях автомобиль экспортируется.

У соседей машина оснащается полуторалитровым мотором на 152 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями. Уже в младшей комплектации предусмотрены, среди прочего, круиз-контроль и 9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы.

На данный момент Chery продает у нас три модели Tiggo - под индексами 2, 3 и 5. В этом году, кроме "семерки", к ним добавится и "четверка".