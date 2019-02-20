Что обсудят вице-премьеры стран ЕАЭС на встрече в Москве

Развитие интеграции, торговли, таможенного и технического регулирования войдут в повестку дня заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием вице-премьеров стран ЕАЭС и председателя Коллегии ЕЭК. Встреча состоится в российской столице 22 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Кроме того, участники экономической дискуссии рассмотрят проекты нескольких соглашений. Речь пойдет о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами и соглашении об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая.

Будет определен во время заседания в Москве состав, структура и формат, а также периодичность и порядок предоставления сведений о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу союза. Члены Совета обсудят и вопрос установления ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении отдельных видов графитированных электродов.

Планируется внести изменения и в ряд нормативно-правовых документов: товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, единый таможенный тариф, решения в отношении полипропиленовых нитей для производства ковров, в единые перечни товаров, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому и ветеринарному контролю (надзору), единые карантинные требования и план разработки технических регламентов.