В мире
20.02.2019 12:12
Текст: Юрий Сизов

Что обсудят вице-премьеры стран ЕАЭС на встрече в Москве

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Развитие интеграции, торговли, таможенного и технического регулирования войдут в повестку дня заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием вице-премьеров стран ЕАЭС и председателя Коллегии ЕЭК. Встреча состоится в российской столице 22 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Фото: Беларусбанк/ twitter.com
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Кроме того, участники экономической дискуссии рассмотрят проекты нескольких соглашений. Речь пойдет о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами и соглашении об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая.

Будет определен во время заседания в Москве состав, структура и формат, а также периодичность и порядок предоставления сведений о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу союза. Члены Совета обсудят и вопрос установления ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении отдельных видов графитированных электродов.

Планируется внести изменения и в ряд нормативно-правовых документов: товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, единый таможенный тариф, решения в отношении полипропиленовых нитей для производства ковров, в единые перечни товаров, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому и ветеринарному контролю (надзору), единые карантинные требования и план разработки технических регламентов.

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