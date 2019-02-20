Электрический кроссовер Audi покорил горнолыжную трассу в Альпах

Может ли электрический кроссовер взять штурмом сложнейшую горнолыжную трассу? На этот вопрос решила ответить компания Audi, которая отправила модель e-tron в экспериментальный заезд в австрийский Кицбюэле на знаменитый трек Штрайф (лыжники его называют "мышеловка").

Электрокроссовер справился с задачей, въехав на склон с 85-процентным уклоном (40 градусов). Стоит отметить, что автомобилю помогла специальная система полного привода quattro с двумя электродвигателями на задней оси и одним на передней.

Суммарная мощность силовых установок машины составила 503 л.с., а максимальный крутящий момент на колесах достигал 8920 Нм.

E-tron получил модифицированное программное обеспечение, отвечающее за управление тягой и распределение крутящего момента с учетом сложных условий. Шины с особыми шипами были специально разработаны для этого заезда и обеспечили необходимое сцепление на снегу и льду. Дополнительно на автомобиле смонтировали специальные крепления, через которые пропустили страховочный трос.

За рулем электрического кроссовера был чемпион мира по ралли-кроссу Маттиас Экстрём.