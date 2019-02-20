Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом

В 2019 году на социальные льготы, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, понадобится 80 миллиардов рублей. Такую цифру назвала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Она уточнила, что в 2020 году сумма увеличится, поскольку вырастет число граждан, имеющих право на озвученные главой государства льготы президентом. Об этом вице-премьер рассказала в эфире "Первого канала".

Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию в среду рассказал о предстоящих мерах по повышению благосостояния граждан, в частности, механизм социального контракта, а также новых льготах для многодетных семей.

Она уточнила, что имеется в виду инициатива Владимира Путина о расширении с 1 января 2020 года круга семей, которые имеют право на выплаты за первых двух детей, увеличит их охват с 520 до 770 тысяч.

Сейчас выплаты получают граждане, доход которых не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. По предложению президента, начиная с 2020 года, критерием будут служить два прожиточных минимума на члена семьи, пояснила Татьяна Голикова.