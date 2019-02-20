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20.02.2019 17:34
Рубрика: Экономика

"Единая Россия" оперативно внесет поправки для перерасчета пенсий

Текст: Айсель Герейханова
Партия "Единая Россия" оперативно внесет поправки в законодательство для обеспечения индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума и перерасчета выплат за первые месяцы текущего года.
Валерий Рязанский. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Валерий Рязанский. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Валерий Рязанский. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, член президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский. Он также добавил, что средства есть, "так как у нас бюджет Пенсионного фонда достаточный".

Фото: Pixabay
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Сенатор рассказал, что ранее почти 4 млн пенсионеров не почувствовали реального материального улучшения из-за надбавок: "Президент обратил внимание на то, что пенсионеры, чьи пенсии выше прожиточного минимума, получили полную надбавку в результате 7-процентной индексации".

"У тех, чья пенсия ниже прожиточного минимума, она также была проиндексирована, но учитывая, что она опять не выходит за уровень прожиточного минимума, она упирается в верхней предел, который достигается путем доплаты до прожиточного минимума", - пояснил Валерий Рязанский.

Напомним, Владимир Путин в среду, выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать

Пенсионный фонд заранее сообщит размер будущей пенсии
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