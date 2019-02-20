"Единая Россия" оперативно внесет поправки для перерасчета пенсий

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, член президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский. Он также добавил, что средства есть, "так как у нас бюджет Пенсионного фонда достаточный".
Сенатор рассказал, что ранее почти 4 млн пенсионеров не почувствовали реального материального улучшения из-за надбавок: "Президент обратил внимание на то, что пенсионеры, чьи пенсии выше прожиточного минимума, получили полную надбавку в результате 7-процентной индексации".
"У тех, чья пенсия ниже прожиточного минимума, она также была проиндексирована, но учитывая, что она опять не выходит за уровень прожиточного минимума, она упирается в верхней предел, который достигается путем доплаты до прожиточного минимума", - пояснил Валерий Рязанский.
Напомним, Владимир Путин в среду, выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать.