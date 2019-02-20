Владимир Путин призвал пересчитать пенсии

Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума. Об этом он сказал в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию.

Президент отметил, что сначала государство должно довести пенсию человека до величины прожиточного минимума (если она от него отстает), а уже потом индексировать. Причем такой перерасчет пенсии нужно сделать и за первый месяц этого года.

Он пояснил, что многие пенсионеры не ощутили индексации пенсии с начала года (из-за того, что они низкие, меньше или чуть-чуть больше прожиточного минимума) и почувствовали себя обманутыми.

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