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20.02.2019 10:17
Рубрика: Власть

Госдума почти выполнила прошлое Послание президента

Текст: Татьяна Замахина
Перед оглашением нового Послания президента РФ Федеральному Собранию, которое состоится сегодня, 20 февраля, в Госдуме отчитались о работе над прежним. Почти все законы, необходимые для реализации прошлогоднего Послания, приняты. А именно - 90 процентов.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

- Работа над реализацией Послания президента 2018 года практически завершена, - сказал глава нижней палаты Вячеслав Володин журналистам.

Для реализации поручений принято 86 законов. Десять из числа оставшихся проектов уже внесены и находятся на рассмотрении Госдумы. Еще две инициативы вскоре обещало внести правительство. Что касается принятых законов, то это, в первую очередь, важнейшие социальные инициативы, подчеркнул он.

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- Повышен минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума, сокращены сроки принятия решения о выдаче материнского капитала, что важно для большого количества семей, - перечислил Володин.

Из других законов - распространение системы страхования вкладов на малые предприятия. Кроме того, ужесточена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств.

- Такие же темпы работы нам необходимо сохранить и при реализации нового Послания, - заявил спикер ГД.

Напомним, что с очередным Посланием Владимир Путин обратится к Федеральному собранию сегодня, 20 февраля, в 12 часов по московскому времени. Глава государства изложит видение основных задач на перспективу, выступив в Гостином дворе.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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