Госдума почти выполнила прошлое Послание президента

- Работа над реализацией Послания президента 2018 года практически завершена, - сказал глава нижней палаты Вячеслав Володин журналистам.
Для реализации поручений принято 86 законов. Десять из числа оставшихся проектов уже внесены и находятся на рассмотрении Госдумы. Еще две инициативы вскоре обещало внести правительство. Что касается принятых законов, то это, в первую очередь, важнейшие социальные инициативы, подчеркнул он.
- Повышен минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума, сокращены сроки принятия решения о выдаче материнского капитала, что важно для большого количества семей, - перечислил Володин.
Из других законов - распространение системы страхования вкладов на малые предприятия. Кроме того, ужесточена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств.
- Такие же темпы работы нам необходимо сохранить и при реализации нового Послания, - заявил спикер ГД.
Напомним, что с очередным Посланием Владимир Путин обратится к Федеральному собранию сегодня, 20 февраля, в 12 часов по московскому времени. Глава государства изложит видение основных задач на перспективу, выступив в Гостином дворе.