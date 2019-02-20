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20.02.2019 01:41
Рубрика: Культура

Госфильмофонд проведет ХХII фестиваль архивного кино "Белые Столбы"

Фильмы, которые мы обрели
Текст: Жанна Васильева
Что такое настоящая любовь к кино, понимаешь в "Белых Столбах", где Госфильмофонд двадцать два года проводит фестиваль архивного кино.
Кадр из фильма "Обломок империи". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Обломок империи". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Обломок империи". Фото: kinopoisk.ru

Придуманный вроде бы для "архивных юношей", историков кино и киноведов, он - давно вышел за рамки узко профессиональные. Причиной тому и то, что круг почитателей старого кино отнюдь не узок - недаром "Эхо фестиваля" слышно и в "Иллюзионе" в Москве (с 10 по 17 марта), а в этом году - и на площадке студии "Лендок" в Петербурге (с 24 по 28 марта). И то, что Госфильмофонд обладает одним из богатейших собраний, которое, как едва ли не всякий архив, обещает встречу с раритетами и забытыми шедеврами. Но причина еще и в том, что сегодня кинематографическое наследие в мире осознается как национальная (и музейная) ценность. Не зря, скажем, на Берлинале показ отреставрированного фильма Фрица Ланга "Метрополис" в сопровождении симфонического оркестра собирает огромный зал. Архивное кино становится важнейшим контрапунктом фестивальной программы.

Фото: Госфильмофонд
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У нас же фестиваль "Белые Столбы" оказался контрапунктом к многочисленным фестивалям, которые одно время служили заменой проката. Более того, он задавал планку. И после встречи с архивными раритетами и шедеврами старого кино вдруг мельчали на глазах, сдувались собравшие кассу блокбастеры. Увы, кроме кассы и спецэффектов, некоторым и предъявить-то нечего. Иными словами, фестиваль "Белые Столбы" взял на себя актуальную миссию - напомнить, что кино не только бизнес и развлечение, но и искусство. И, конечно, один из самых надежных хранителей прошлого. Но для начала надо сохранить, отреставрировать, восстановить сами фильмы.

Именно поэтому фестиваль открывается представлением отреставрированной копии немого фильма Фридриха Эрмлера "Обломок империи" (1929). Работа над его восстановлением длилась больше семи лет и стала одним из важнейших международных проектов Госфильмофонда России.

Совместная реставрация с музеем кино EYE (Амстердам) и Фестивалем немого кино в Сан-Франциско сделала для зрителя доступной первоначальную версию фильма, что была некогда изрезана цензурой. Оригинальная музыка к этому фильму была написана одним из ведущих композиторов советского авангарда Владимиром Дешевовым и восстановлена для фестиваля дирижером Михаилом Голиковым. Впервые за много лет фильм будет показан не только так, как он задумывался, но и с "родной" живой музыкой. Показ фильма будет сопровождать Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова, народного артиста республики Кабардино-Балкария. История этой реставрации - отдельный сюжет, о нем расскажет художественный руководитель фестиваля Петр Багров.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Но реставрировать приходится не только немое кино. Оригинальные негативы фильма Николая Досталя "Облако-рай" (1990), одного из знаковых для эпохи "перестройки", не сохранились в России. Новую копию пришлось печатать с контратипа при непосредственном участии режиссера и оператора фильма.

Гвоздем программы "Архивные находки", одной из постоянных на фестивале, в этом году станут мелодрама "Псиша, танцовщица Екатерины" (1922), в которой сыграли выдающиеся актеры Ольга Гзовская и Михаил Тарханов, и картина "Про обезьянку" (1935) - одна из последних советских немых лент.

Но центральной темой фестиваля этого года станет кино "оттепели". Кроме хорошо известных фильмов "До свидания, мальчики" (1964), "Три дня Виктора Чернышева" (1967), "Личная жизнь Кузяева Валентина" (1967), в программе - уже традиционно - первые фильмы мэтров отечественного кино. В том числе картины "Пядь земли" (1964) и "Эй, кто-нибудь!" (1962), снятые совместно Андреем Смирновым и Борисом Яшиным, фильм "Слова" (1966) Владимира Левина… А также первые фильмы Георгия Шенгелая, Андрея Хржановского, режиссерский дебют Сергея Никоненко, снятый во ВГИКе диплом классика болгарского кино Ивана Терзиева…

Фото: kinopoisk.ru
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Новая программа фестиваля будет посвящена выдающемуся архивисту, первому художественному руководителю фестиваля Владимиру Юрьевичу Дмитриеву. В нее войдут фильмы, которые благодаря Дмитриеву не канули в Лету. В этом году покажут ленты "И бог создал женщину" (1956) Роже Вадима и "Истина" (1960) Анри-Жоржа Клузо…

Фестиваль дает возможность представить результаты кропотливой работы историков кино. В этом году здесь представят книги о фронтовых кинооператорах. Александр Дерябин подготовил подробный справочник "Создатели фронтовой кинолетописи…". Вторая книга "Плачьте, но снимайте!" написана Валерием Фомин при участии Владимира Михайлова и Варвары Ждановой, Тамары Сергеевой.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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