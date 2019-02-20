Игрушечная такса отправится на МКС

Игрушечная такса снова отправится на орбиту. С собой на борт ее возьмет экипаж "Союза МС-12", рассказал российский космонавт Алексей Овчинин.

Такса будет выполнять задачу индикатора невесомости. Космонавт также добавил, что игрушка уже была с экипажем в предыдущем полете. Кроме того, Овчинин возьмет с собой на МКС фотографии родных и близких.

Сейчас экипаж сдает предполетные экзамены. Старт запланирован на 14 марта. Помимо Овчинина в состав экипажа входят астронавты НАСА Ник Хейг и Кристиан Кох.

Овчинин и Хейг должны были приступить к работе на космической станции еще в октябре 2018 года, но не смогли из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ".