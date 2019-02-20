Семь регионов России с начала года перешли с аналогового на цифровое эфирное вещание федеральных телеканалов.

Для большинства жителей переход на "цифру" произошел незамеченным. Мониторинг показал, что не было ажиотажного спроса в торговых сетях на приставки и ТВ. Люди были заблаговременно проинформированы. Большую помощь оказали волонтеры. Добровольцы настраивают приставки и антенны, а также разъясняют технические моменты. Корреспонденты "РГ" собрали несколько историй от волонтеров.

В Магаданской области цифровое телевидение успешно работает уже пять лет. К 11 февраля, когда в регионе произошел полный переход на цифровое вещание, жителей, которые смотрели ТВ в аналоге, осталось немного. И настраивать оборудование здесь обучили всего десять волонтеров. Но для них работы было достаточно. Знакомьтесь: Ольга Назарчук и Владислав Рублевский из объединения "Поколение".

Старшеклассники отлично разбираются в проводах, приставках и антеннах. И учат не пугаться новых технологий других. "Подключить оборудование легко, это занимает не больше пяти минут. Дольше объяснить, как пользоваться пультом, потому что чаще всего приглашают нас к себе пожилые люди", - замечает Влад. "Тимуровцев" всегда радушно встречают. Почти в каждом доме хотят угостить чаем и рассказать о себе.

Благодаря ребятам цифровое ТВ теперь смотрят почти два десятка северян. Это только официальные заявки, которые проходят через кол-центр. А по личным просьбам волонтеры помогают родным и соседям.

Группа, в которую входила Оксана Токовая, объезжала самые дальние деревни в разных районах Тульской области. Впятером волонтеры выезжали с утра пораньше, чтобы успеть засветло. Самое сложное было добраться до этих дальних деревень. Зачастую это был квест, требующий сноровки и выносливости. Однажды ехали в дальнюю деревню в Киреевском районе. Накануне была метель. Водитель старался пробиться сквозь сугробы, но дальше машина ехать уже не могла. Тогда пошли пешком.

- Пришлось более километра идти по снегу через поле. Пришли в деревню, а там три бабушки живут, - рассказала Оксана. - Они вообще ничего не знали о переходе на цифровое телевидение, и сначала не поверили.

Бабушки волонтеров встречают радушно, еще ни один волонтер не уходил из квартиры без улыбки на лице, а это дорогого стоит. Фото: РИА Новости

Волонтерам повезло, что вся троица была на улице, когда они дошли до деревни. А то поначалу дверь бы могли не открыть. Хорошо, что у ребят были с собой газеты (в которых все подробно расписано и есть телефоны, по которым можно попросить помощь) - печатному слову в деревнях верят.

Студенты пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) первыми записались в ряды волонтеров, помогающих горожанам при переходе на цифровое вещание. В первую неделю после перехода с аналогового вещания на цифровое в ИТ-колледж поступало до двухсот заявок в день. Сейчас звонки пошли на спад, но работы еще хватает.

- Все вызовы можно разделить на два типа: либо мы находимся в квартире пять минут, либо приходится провести полдня, - рассказывает студент третьего курса Илья Ляпушкин. Ему уже случалось менять пробитый кабель на старой антенне и бежать в ближайший магазин за приставкой для одинокой бабушки. Когда проблему не удается устранить на месте, вызывает сотрудников телецентра, но случается это крайне редко.

По некоторым адресам приходится ходить по нескольку раз. "Мало настроить прием сигнала, бабушки просят сделать так, чтобы любимый телеканал был на привычной кнопке пульта. За это они особенно благодарны", - рассказывают волонтеры.

В Рязани за неделю до перехода на цифровое ТВ начал работать волонтерский штаб, в который вошли специально обученные ребята. В основном это студенты вузов и ссузов. Студент РязГУ Юрий Пинигин, как и еще сотня его товарищей, ежедневно после занятий отправляются помогать людям. Все заявки аккумулируются в префектурах. Именно оттуда волонтерам приходят адреса, по которым их ждут для подключения приставок. А дальше они уже сами созваниваются и договариваются о времени визита.

В Ярославле за первую неделю после перехода на цифровое вещание за помощью к волонтерам обратились пятьсот жителей. Основное количество заявок пришлось на Ярославль, поэтому число волонтеров увеличили до 125. Вместе с добровольцами по домам ярославцев ходили и специалисты районных администраций. Например, в Пошехонском районе на вызовы выезжает начальник информационно-технологического отдела администрации Николай Семенов. Он не только объясняет пожилым людям, что такое цифровое вещание, но даже сам устанавливает им антенны.

- Пришел Николай Александрович к пенсионерке. Так и так, говорит, страна переходит на цифровое телевидение, - рассказывает Наталия Попова, замглавы Пошехонского района по соцвопросам. - А старушка ему в ответ жалуется: "Знаю-знаю, вон у меня цифры эти на экране (это она про заставку с информацией и телефоном "горячей линии"). Как же я теперь погоду смотреть буду?! Зачем мне такое телевидение?" Когда все сделали, бабушка была счастлива.

В Ульяновской области больше тысячи волонтеров продолжают помогать людям подключать и настраивать оборудование для приема цифрового эфирного телевидения. Аналоговое ТВ в регионе отключили 11 февраля. Работу волонтеров в крупнейшем в Ульяновске Засвияжском районе координирует студент Кирилл Прытков. Он не только руководит работой товарищей, но и сам успевает оказывать помощь по переходу на "цифру". Причем не просто подключает приставки, но и тормошит власти, если в каком-то из домов нет уверенного приема телесигнала.

- Приходится нередко сталкиваться с тем, что управляющие компании не содержат должным образом общедомовые антенны, в результате прием цифрового сигнала недостаточно уверенный, либо вовсе отсутствует. В таких случаях мы составляем обращения в городскую администрацию о необходимости установить усилители или новые антенны, - рассказал Кирилл. - Как минимум пять многоквартирных домов получили нормальное качество приема по нашим заявкам, хотя инструкции и не требуют от волонтеров заниматься этой работой.

В Чечне еще до перехода с аналогового на цифровое эфирное вещание сигнала в "Радиотелевизионном передающем центре Чеченской Республики" Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) несколько десятков волонтеров прошли обучение. Однако в день, когда "аналог" окончательно ушел из Чечни, волонтеры еще не вступили в дело. Первый звонок от обеспокоенного абонента поступил в минмолодежи, трубку взял один из сотрудников - Анзор Сослаев. На том конце провода женщина жаловалась, что есть телевизор и приставка, но как их подключить, она не знает.

- Я ей предложил подождать пару дней, когда наши волонтеры освоятся. Тогда бы они ей и подключили. Но она попросила сделать это быстрее, так как живет не одна, а в семье телевизор - главный источник информации, - говорит Анзор. Выбора не было, пришлось ехать самому после окончания трудового дня. На месте выяснилось, что домочадцы собрали все необходимое - телевизор, ресивер и антенну.

- Думал, дело закончится настройкой оборудования. Но пришлось лезть на крышу, устанавливать антенну. Было уже темно, время позднее. Женщины помогали мне, как могли.

Невыдуманная история

"Ба, а Якубович-то как постарел!"

В квартире на улице Мира в Пензе волонтеры обнаружили работающий телевизор "Чайка" на четырех ножках, которые выпускались в 1971 году. Самое интересное, что черно-белый экран до сих пор передает изображение и звук. Но подключить к архаичному телевизору приставку, увы, не удалось, для нее просто не предусмотрен выход. Дедушка пообещал передать черно-белый телевизор в музей колледжа после того, как ему настроили новый телевизор. "Ба, а Якубович-то как постарел!" - обомлел дедушка, увидев любимого телеведущего в цифровом изображении.