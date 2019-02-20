Kia показала Ceed повышенной проходимости

Компания Kia следует моде на разработку хэтчбеков и универсалов повышенной проходимости, подтверждением чему является новая модель, которую корейцы разработали на базе пятидверного хэтчбека Ceed.

Прототипы такого автомобиля, который предположительно дебютирует под названием XCeed (ранее Kia зарегистрировала такое торговое обозначение), уже неоднократно попадали в объективы фотошпионов. И вот теперь корейская компания впервые обнародовала фототизер серийного исполнения такой новинки.

Как хорошо видно на скетче, одним лишь увеличением клиренса и применением защитного обвеса дело не ограничилось. Отчетливо видны оригинальная купеобразная крыша, расширенные колесные арки, переработанные задние стойки, колеса увеличенного диаметра с низкопрофильной резиной и более агрессивный задний бампер. Также бросается в глаза меньшая площадь бокового остекления и оригинальные задние фонари.

Ожидается, что "вседорожный" Ceed прибавит в габаритах в сравнении с родственным хэтчбеком и получит более просторный багажник. Наконец, можно ожидать, что как и другие новые представители семейства Сeed (а это пятидверные хэтчбек, универсал Сeed SW и спортивный универсал Proceed) обзаведется виртуальной комбинацией приборов и широкоформатным дисплеем мультимедиа на 10,25 дюйма, а также более совершенными электронными помощниками и системами безопасности.

Моторную линейку с большой степенью вероятности позаимствуют у других представителей семейства Сeed. Это 1,4-литровый и 1,6-литровый бензиновый агрегаты, которые будут представлены в нескольких вариантах мощности.

Привод же предусмотрен исключительно передний. Вероятнее всего, XCeed (а мы верим, что автомобиль будет называться именно так) впервые представят в начале весны на Женевском автосалоне. В конкуренты записаны Volkswagen Golf Alltrack, Volkswagen T-Roc, Ford Focus Active и Subaru XV.