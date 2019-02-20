Кошка умершего модельера Карла Лагерфельда может стать миллионером

Кошка Шупетт модельера Карла Лагерфельда, ушедшего из жизни во вторник, 19 февраля, может стать наследницей его многомиллионного состояния. Об этом сообщает издание Evening Standard.

По его информации, в прошлом году дизайнер заявил, что его любимый питомец получит долю его богатства. И это действительно может произойти, если будут созданы особые юридические структуры, отметили в Evening Standard. Так, согласно немецкому законодательству, кошка действительно может быть определена "наследником" с помощью специальной ассоциации или фонда.

У Шупетт есть свои страницы в Twitter и Instagram, общее число подписчиков которых составляет около 200 тысяч человек. По разным данным, у нее были собственный телохранитель, личный шеф-повар и две горничные.

Пока не понятно, кто будет присматривать за Шупетт после смерти ее владельца, но, скорее всего, не будет недостатка в добровольцах, которые будут ухаживать за одной из самых известных кошек в мире.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.