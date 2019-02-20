"Ливерпуль" и "Бавария" голов друг другу не забили

Первый матч между английским "Ливерпулем" и немецкой "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов победителя не выявил - на "Энфилде" зафиксирована ничья 0:0.

Противостояние "Ливерпуля" и "Баварии" изначально рассматривали через призму фигуры Юргена Клоппа. Именно нынешний наставник "красных" в свое время лишил мюнхенцев звания лучшей команды Германии, но затем проиграл им в чисто немецком финале Лиги чемпионов на "Уэмбли". Речь, разумеется, о том периоде, когда Клопп рулил дортмундской "Боруссии". Теперь она уже без помощи Юргена теснит "Баварию" в бундеслиге, тогда как "Ливер" мчится к первому за 30 лет титулу чемпиона Англии. Правда, в последнее время "красные" слишком уж часто спотыкаются, тогда как "Бавария", тяжеловато привыкавшая к методам нового главного тренера Нико Ковача, наоборот, набирает. Поэтому предсказать в этой паре победителя совершенно невозможно.

"Ливерпуль", подгоняемый как всегда заполненными и громкими трибунами "Энфилда", первый тайм провел опаснее. А момент Мане на 33-й минуте и вовсе можно назвать стопроцентным. Но сенегальский форвард с нескольких метров умудрился пробить сильно правее цели. А через пять минут он же с разворота опять промахнулся. "Бавария" тоже создавала шансы, да и мячом владела до перерыва почаще. Но несколько откровенных ляпов от защиты хозяев остались безнаказанными, и по итогам первого тайма на табло остались нули, хотя "Ливерпуль" был бы вправе желать большего.

На 54-й минуте свой отличный момент упустил уже Салах, который не смог толком обработать мяч у лицевой. Обитатели "Энфилда" похватались за головы, прекрасно понимая, что эта расточительность может вылезти английскому клубу боком. Время шло, и "Бавария" все менее охотно переходила на чужую половину, предпочитая оберегать нули на табло. "Ливерпуль", напротив, старался всеми силами счет размочить, что опять-таки понятно, поскольку ответная игра состоится 13 марта в Мюнхене. Но сделать этого "красные" в итоге не смогли. Ничья 0:0, и теперь все решится на поле немецкого клуба.