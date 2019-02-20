Мадс Миккельсен уже уехал из Москвы, а фильм режиссера Джо Пенна "Затерянные во льдах", который он привез представлять, и где сыграл главную роль - остался: картина в прокате с 21 февраля. Но, пока известный актер был в российской столице, он ответил на несколько вопросов специально для читателей "РГ".

Мадс, как вам Россия? Правда ли, что во время прогулки по Красной площади, когда вы фотографировались с поклонниками, вас приняли за двойника Путина?

Мадс Миккельсен: Серьезно? Я так не думаю, но кто-то это мне уже говорил об этом, вы - не первая.

Как мне Россия? Я в Москве всего несколько часов и успел посетить только традиционные места - Красную площадь, Мавзолей... Но я хотел бы вернуться однажды сюда как турист и потратить больше времени на Москву. Она красивая, выглядит как Копенгаген в зимний день. Я знаю, что где-то у вас есть Сибирь, и я, возможно, однажды туда поеду, но в другой раз.

Как вы переносите морозы? У вас на самом деле бывают такие красные щеки, как в фильме, или это работа гримеров?

Мадс Миккельсен: Я хорошо переношу холод, особенно, если правильно одет. В кино у нас был грим, но после нескольких недель съемок он нам был уже не нужен. Если был сильный ветер, то румянец на щеках появлялся сам собой. И это никакой не загар: ты в итоге получаешь огрубевшую кожу, и ничего нельзя с этим поделать.

Что помогает выжить в тяжелых условиях? Спортивная подготовка, например, которая есть у вас?

Мадс Миккельсен: Помогало то, что мы снимали фильм. И я в любой тяжелый момент мог сказать, что хочу уйти, закончить, прерваться. Есть такой трюк (улыбается).

Я - не специалист по выживанию, впрочем, как и герои фильма. Но и сама история, рассказанная в нем - не о том, как быть успешным для того, чтобы выжить. "Затерянные во льдах" - это история о разнице между "быть выжившим" и "быть живым". Это разные вещи. В начале мой герой - зомби, ходячий мертвец, но позже, когда появляется второй персонаж, женщина из потерпевшего крушение вертолета, о которой нужно заботиться, он оживает. Вот такую историю пытается рассказать режиссер Джо Пенн.

По поводу второго персонажа. Насколько это сложно, когда ты сам уже на грани, тащить за собой другого человека, который непонятно выживет или нет?

Мадс Миккельсен: Это и есть главная дилемма в фильме: должен ли он бросить ее и спасти себя? Шансы выжить ничтожно малы и у нее, и у него. Но дело в том, что она стимулировала его вернуться к жизни, дала ему силы.

Это история о том, как этим двоим, затерянным в арктических льдах, остаться людьми. Мой герой не может сдаться - от него зависит другой человек.

Роберт Редфорд, будучи уже артистом-легендой с серьезной карьерой снялся в фильме "Не угаснет надежда" - его герой выживал в море. Я вспомнила эту картину когда смотрела "Затерянные во льдах". Известные артисты - такие, как он и вы - приходят в какой-то момент к фильмам о силе человеческого духа?

Мадс Миккельсен: Не думаю так. Съемки в фильме "Затерянные во льдах" были испытанием для меня. Мне кажется, нелегко было и Роберту Рэдфорду - ведь ему было около 70 лет, когда он работал над фильмом"Не угаснет надежда". Это было невероятно, и можно только снять шляпу перед ним за такой труд. Подобные фильмы рассказывают истории не о выживании, но о человечности.

И не надо делать такие картины слишком сентиментальными - никаких скрипичных нот, собачек, детей. Никто, конечно, не думает, что мол, вот на такой-то стадии карьеры нужно сделать кино такого рода. Имеет значение лишь то, кто зовет тебя сниматься, и о чем фильм.

Вы снимаетесь в сериалах. Что нравится больше: работа в них или в полном метре?

Мадс Миккельсен: Я не так много снимаюсь в сериалах, но снялся в главном для себя. Это "Ганнибал".

Однако сейчас Netflix переворачивает мир. На мой взгляд, ранее отношение к разным видам искусства было таким: театр - наверху, кино - посредине, а телевидение - внизу, как что-то неважное. И вдруг кино поднимается вверх. Телевидение становиться посредине - сейчас создаются такие замечательные, невероятные, сумасшедшие проекты... И это великолепно. Естественно: ведь можно сделать историю. которую станешь долго развивать. И мне нравится как зрителю наблюдать за этим, особенно за радикальными проектами. Так что, если кино и телевидение вдохновляют друг друга, то это великолепно.

Вам не мешал работать в кино ваш высокий для актера рост?

Мадс Миккельсен: По-моему, я среднего роста, не очень высокий. Встречал людей и повыше себя. Мне кажется раньше, 40 лет назад, люди в целом были меньше, поэтому я казался очень высоким. Но не сейчас.

Четыре раза режиссеры из вас делали одноглазого героя, не надоело?

Мадс Миккельсен: Пять раз! Нет, я люблю быть одноглазым. Может быть потому что я скандинав, а у нас есть поверье - если у тебя один глаз, ты в два раза умнее.

Каковы ваши планы?

Мадс Миккельсен: Сейчас я готовлюсь работать с Томасом Винтербергом, с которым мы делали фильм "Охота" (за эту картину Мадс Миккельсен получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах, как лучший артист - прим. С.А.). Наш новый фильм - о волшебстве пития алкоголя.