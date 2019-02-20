Минфин оценил расходы на поручения Владимира Путина

Дополнительные ежегодные расходы федерального бюджета на поручения президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному собранию составят в районе 100 миллиардов рублей. Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 миллиардов рублей", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

Также дополнительная индексация пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум, обойдется бюджету в 15-20 миллиардов рублей в 2019 году, в ближайшие шесть лет - в 150-160 миллиардов рублей, сообщил министр финансов.

20 февраля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, где, в том числе поручил проиндексировать все пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума. Кроме того, им было поручено пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и доплатить недополученные пенсионерами деньги.