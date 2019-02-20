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20.02.2019 15:42
Рубрика: Экономика

Минфин продал ОФЗ на втором аукционе на 18,6 млрд рублей

Текст: Роман Маркелов

Минфин на втором недельном аукционе в среду продал облигаций федерального займа (ОФЗ) на 18,627 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. Спрос на выпуск с погашением 20 июля 2022 года достиг 42,624 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,07 процента годовых.

Фото: Pixabay
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Ранее Минфин на первом аукционе в среду размещал выпуск ОФЗ с погашением 7 октября 2026 года. Объем спроса на него превысил 32 миллиарда рублей, но в итоге Минфин продал бумаг только на 9,691 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,4 процента годовых. 20 февраля Минфин проведет еще один аукцион, на котором предложит инвесторам выпуск "инфляционных" ОФЗ на 5,17 миллиарда рублей с погашением 2 февраля 2028 года.

На прошлой неделе Минфину с помощью двух аукционов удалось привлечь рекордные за последние восемь лет 40,5 миллиарда рублей. Тогда же министерство отказалось также от практики установки лимитов предложения на недельных аукционах. 6 февраля Минфин продал госдолга на 35 миллиардов рублей.

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