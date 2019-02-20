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20.02.2019 09:32
Рубрика: Экономика

Минтранс поручил Ространснадзору проверить лоукостера

Текст: Татьяна Шадрина

Минтранс обратился в Ространснадзор с запросом об организации проверки на предмет соблюдения российским лоукостером правил провоза ручной клади.

Авиакомпания "Победа" ввела новые внутренние правила для ручной клади 18 февраля. Минтранс зафиксировал массовые жалобы граждан из-за новой нормы провоза багажа этим перевозчиком, отмечается в сообщении ведомства.

Фото: iStock
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В министерстве напомнили, что у перевозчика есть право на ограничение габаритов рюкзаков, устройств для переноски детей, приспособлений для перемещения лиц с ограничениями жизнедеятельности и покупок из магазинов беспошлинной торговли. Устанавливать габариты другой ручной клади он не может.

Авиакомпания же понуждает своего пассажира к выбору: либо выбрать ручную кладь без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см, либо взять одно место ручной клади весом не более 10 килограммов с габаритами 36х30х4 см и вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами.

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