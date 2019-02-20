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20.02.2019 15:20
Рубрика: Общество

Ольга Васильева: В сельских школах не хватает 12 тысяч педагогов

Текст: Ксения Колесникова

В сельских школах сегодня не хватает примерно 12 тысяч педагогов. Программа "Земский учитель", которую предложил запустить президент Владимир Путин, позволит решить эту проблему и привлечь в села не только молодых учителей, но и опытных педагогов. Об этом рассказала Министр просвещения Ольга Васильева, выступая в эфире Первого канала.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

- В Послании президента прозвучали те слова, которые мы очень ждали - предложение о земских учителях. Мы знаем, что была попытка введения такой программы. Потом этим занимались регионы… Сейчас из уст президента прозвучала федеральная национальная программа. И что важно - по аналогии с "земским врачом", где были сняты возрастные барьеры, мы теперь можем обращаться к учителям и приглашать их работать в сельские школы, - рассказала Ольга Васильева. - Сегодня в сельских школах у нас нехватка педагогических работников (куда входят и учителя и другие работники) примерно 12 тысяч человек. Из 42 тысяч школ у нас в стране, 26 тысяч - сельские. Понятно, что в них педагоги сегодня совмещают различные предметы. И сейчас учителя, получив вот те самые подъемные средства, которые будут заложены в эту программу, получат возможность обустроить свою жизнь именно в селе.

Фото: Сергей Куксин
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По словам Ольги Васильевой, многие регионы сегодня имеют свои программы поддержи молодых сельских педагогов, есть доплаты к зарплате первые три-пять лет. Но большой плюс анонсированной президентом федеральной программы "Земский учитель" в том, что появилась возможность привлечения не только молодых педагогов, но и учителей с большим стажем.

- Они тоже могут приехать в село и дальше продолжать свою педагогическую деятельность. Я считаю, что это очень важный момент не только с материальной точки зрения. Здесь мы отдельно выделяем земского учителя - это высокое звание. Эта программа коснется, на мой взгляд, большого количества педагогов, - подчеркнула Ольга Васильева.

Напомним, программу "Земский доктор" президент предложил запустить с 2020 года для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. За это они будут получать единовременную выплату в размере миллиона рублей. Кроме того, президент подчеркнул, что не должно быть различий в качестве образования между сельскими школами и школами в больших городах. 

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