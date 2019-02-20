Путин предложил запустить программу "Земский учитель"

Говоря о проблемах современной российской школы, он отметил, что важнейший вопрос здесь - кадры. "Я сегодня уже говорил о расширении программы "Земский доктор". Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переезжают на работу в села и малые города", - сказал он.

Также глава государства считает необходимым к концу 2021 года обеспечить школы доступом к высокоскоростному интернету. В некоторых регионах скорость должна вырасти минимум в 400 раз, что откроет школьникам доступ к ценной информации.

Еще одна проблема - состояние школьных зданий. Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2012 году до более чем 85% в 2018 году. "Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходит в школы, где нет отопления, водопровода и канализации", - подчеркнул Путин. "Да это менее 1,5% школьников, но если родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях у этих людей только раздражают", - добавил он.

"Обращаю внимание глав регионов, где есть еще такие школы, что за два года эту проблему надо полностью решить", - сказал президент и призвал правительство оказать субъектам Федерации необходимую поддержку.