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20.02.2019 13:17
Рубрика: Власть

Путин предложил запустить программу "Земский учитель"

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить с 2020 года программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города.

Говоря о проблемах современной российской школы, он отметил, что важнейший вопрос здесь - кадры. "Я сегодня уже говорил о расширении программы "Земский доктор". Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переезжают на работу в села и малые города", - сказал он.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Также глава государства считает необходимым к концу 2021 года обеспечить школы доступом к высокоскоростному интернету. В некоторых регионах скорость должна вырасти минимум в 400 раз, что откроет школьникам доступ к ценной информации.

Еще одна проблема - состояние школьных зданий. Доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2012 году до более чем 85% в 2018 году. "Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходит в школы, где нет отопления, водопровода и канализации", - подчеркнул Путин. "Да это менее 1,5% школьников, но если родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях у этих людей только раздражают", - добавил он.

"Обращаю внимание глав регионов, где есть еще такие школы, что за два года эту проблему надо полностью решить", - сказал президент и призвал правительство оказать субъектам Федерации необходимую поддержку.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Президент Послание президента Федеральному Собранию 2019 года Стандарты для школы Реформа образования
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