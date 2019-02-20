В России запустят общественный мониторинг школьной еды

В скором времени в России запустится общественный мониторинг питания детей в школах. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова на Первом форуме отцов, который проходит в эти дни в Екатеринбурге

- В рамках форума мы обсудим, в том числе, как совет отцов может участвовать в организации контроля качества питания в образовательных учреждениях. Этот вопрос в последнее время стоит очень остро, - заявила Анна Кузнецова.

Оказалось, что в некоторых регионах страны родительский контроль уже эффективно работает. Например, в Нижнем Новгороде все предложения и информация о проверках в школах ежедневно появляются в специальном чате мессенджера. Родители анализируют их и передают напрямую руководству города, которое принимает дальнейшие решения. В Краснодарском крае количество жалоб на качество и организацию питания в школах снизилось в раз за счет простого анкетирования детей и родителей.

- В ближайшее время вместе с Советом отцов, оценив самые успешные региональные практики, мы запустим масштабный общественный мониторинг детского питания: проблема невкусной еды, "разных" столов и питания детей с особенностями станут предметом особого внимания. Сегодня есть эффективные практики, мы выберем самые удобные, предоставляющие качественную обратную связь, - подытожила омбудсмен.