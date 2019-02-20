Президент поручил облегчить визовый режим в РФ для туристов

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил цель повышения туристической привлекательности России. Для этого надо смягчать визовые формальности, развивать инфраструктуру регионов.

Говоря о развитии инфраструктуры, Владимир Путин отметил, что это имеет огромное значение для раскрытия потенциала страны и роста экономики.

Он напомнил, что в этом году начнется движение по железнодорожной части Крымского моста. Также президент отметил, что заработает новая скоростная дорога Москва - Санкт-Петербург, что создаст новые рабочие места и возможности для развития.

За шесть лет по всей стране будут реконструированы около 60 аэропортов, заявил Путин. В том числе создаются новые аэропорты в Хабаровске, в Южно-Сахалинске, в Петропавловске-Камчатском.

Глава государства подчеркнул важность развития регионов. В том числе речь идет об их туристической привлекательности.

- Интерес к России и нашей культуре и природе огромен, - уверен Владимир Путин.

С учетом успешного опыта чемпионата мира по футболу, проведенного нашей страной, он предложил шире применять электронные визы. И в целом стоит задача облегчить визовый режим для туристов, приезжающих в Россию.