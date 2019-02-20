Путин распорядился создать бренд экологически чистой продукции

Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию дал поручение правительству создать бренд экологически чистых товаров.

"У нас огромные природные возможности", - сказал он, добавив, что их нужно использовать для наращивания производства экологически чистой продукции.

"Поручаю правительству создать защищенный бренд "зеленой" продукции, - сказал президент. - Он должен подтверждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии. Служить гарантией высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем рынке пойдет все влет, за границей вообще ничего чистого не осталось".

Напомним, президент выступает сегодня с Посланием Федеральному Собранию. Церемония стала 15-й у президента РФ Владимира Путина и 25-й по счету за всю историю подобных мероприятий.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.