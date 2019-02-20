Путин предложил повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами

Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию предложил увеличить пособия семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, с 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Нововведение должно вступить в силу с 1 июля.

"Также с 1 июля этого года предлагаю повысить до 10 тысяч рублей поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов, - сказал президент. - Понимаю, конечно, что и это немного, и тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в заботе".

"Доходы российских семей должны расти, должна быть снижена налоговая нагрузка на семью, принцип должен быть простой: больше детей - меньше налогов", - добавил Путин.

Напомним, президент выступает сегодня с Посланием Федеральному Собранию. Церемония стала 15-й у президента РФ Владимира Путина и 25-й по счету за всю историю подобных мероприятий.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.