Путин призвал пересмотреть поводы для заключения под стражу предпринимателей

Российский президент Владимир Путин заявил, что при расследовании экономических дел нужно жестко ограничивать поводы "раз за разом продлевать сроки под стражей”.

"Сегодня это происходит без веских оснований", - сказал он, выступая с Посланием Федеральному собранию. По его словам, это может происходить из-за отсутствия времени на проведение необходимых экспертиз и в результате затягивания следственных действий. Путин также привел в пример ситуацию, когда человек сидит за решеткой, а его ни разу не вызывали на допрос. "Прокурор спрашивает, почему на допрос не вызывали? В отпуске был следователь, отвечает", - рассказал президент. Он отметил, что понимает огромную загрузку следователей, но такого все равно не должно быть.

"Я прошу Верховный суд и Генеральную прокуратуру проанализировать эти проблемы и представить предложения", - заявил Владимир Путин.