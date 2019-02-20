Путин: Резервы России впервые в истории покрыли госдолг

Международные резервы России впервые в истории покрыли внешний государственный и коммерческий долг. Об этом заявил в ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, также доходы от размещения от Фонда национального благосостояния (ФНБ) поступают в федеральный бюджет. Он добавил, что правительству и Банку России необходимо снова войти в целевые показатели инфляции (4 процента). Нужны и высокие темпы экономического роста, напомнил Путин.

По данным Банка России, к 8 февраля 2019 года объем международных резервов составлял 475 миллиардов долларов США. Уровень совокупного государственного долга составлял 453 миллиарда долларов.

Международные резервы - это высоколиквидные иностранные активы, накапливаемые Банком России. Это внешние активы в иностранной валюте. Международные резервы могут использоваться для финансирования дефицита платежного баланса и проведения интервенций на валютных рынках. Международные резервы состоят из иностранной валюты, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

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